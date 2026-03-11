Анонс матча "Байер" — "Арсенал"

Габриэль Магальяэс и Пьеро Инкапье В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Арсенал" сыграет на выезде с леверкузенским "Байером".

Заняв на общем этапе Лиги Чемпионов первое место, "Арсенал" получил в соперники "Байер", который для выхода в 1/8 финала был вынужден играть стыковые матчи с "Олимпиакосом".

В данный момент "Байер" занимает только шестое место в Бундеслиге, серьезно рискуя остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон, тогда как "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.

- "Байер" выходил победителем в четырех из пяти противостояний с английскими командами в плей-офф еврокубков, потерев неудачу лишь против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в сезоне 2004/05.

- Единственный предыдущий раз "Арсенал" пересекался с "Байером" на втором групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2001/02, сыграв вничью 1:1 на выезде и одержав победу 4:1 дома.

- Все пять противостояний "Арсенала" с немецкими командами в плей-офф Лиги Чемпионов были с "Баварией", и все пять раз "канониры" вылетали.

- "Байер" не проигрывает уже три матча Лиги Чемпионов кряду (2 победы, 1 ничья), ни разу в них не пропустив.

- "Арсенал" выиграл все свои матчи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, по ходу которых даже ни разу не уступал в счете.

- Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш забил 10 голов в своих 14 матчах в Лиге Чемпионов.

Вильям Салиба, Риккардо Калафьори и Леандро Троссард тренировались с "Арсеналом", несмотря на недавние болячки. Бен Уайт, Мартин Эдегор и Микель Мерино травмированы. Правила УЕФА разрешают Пьеро Инкапье сыграть против "Байера", у которого он арендован.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия)
Леверкузен. Стадион "Бай-Арена". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз





