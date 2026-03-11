О'Хара призвал "Тоттенхэм" уволить "мошенника" Тудора

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал "шпор" немедленно выгнать своего главного тренера Игора Тудора.

Накануне вечером "Тоттенхэм" потерпел свое четвертое подряд поражение при Тудоре, проиграв в гостях у "Атлетико" со счетом 5:2 в рамках Лиги Чемпионов.



Первые три гола "Тоттенхэм" пропустил уже течение первых 15 минут, после чего Тудор сменил голкипера, и О'Хара увидел в этом приговор Игору.



"Мне абсолютно стыдно быть фанатом "Тоттенхэма". Мне стыдно иметь отношение к этому футбольному клубу. Иначе, чем позор, это и не назовешь. Этот тренер — мошенник".



"Этот тренер должен уйти, увольте его в перерыве. Это позорная игра в исполнении игроков".



"Их тактика — нечто немыслимое. Сыграть 3-4-3 против "Атлетико"— это нелепо. Мы не можем играть по этой схеме".



"Он (Тудор) сказал, что будет экспериментировать. Нельзя экспериментировать в Лиге Чемпионов, играя 3-4-3 и выпуская Кински".



Слушайте, все вдруг жалеют этого парня... Он профессиональный футболист. Он профессиональный голкипер. Это его работа. А он не может пнуть по мячу".



"Его работа в том, чтоб выбрать правильную обувь. Если ты не падаешь, пытаясь отдать пас, возьми шипы. Я никогда такого не видел".



"Я правда не верю, что сижу и смотрю эту фигню. Ван де Вена следовало удалить. Он не хочет быть здесь. Они пожалели нас, не став удалять Ван де Вена".



"Этот первый тайм мог закончиться со счетом 9:0. Честно говоря, я надеюсь, мы вылетим, потому что этот тренер должен уйти. Его увольнение стало бы единственным позитивным моментом этого матча".



"Руководство "Тоттенхэма" должно что-нибудь предпринять и уволить этого парня, потому что он абсолютно шокирует. Я бы лучше справился с роль тренера в этом футбольном поле".



"Они даже не могут отдать пас. Они не могут сделать две передачи подряд. Этот клуб абсолютно пропал. Игроки абсолютно пропали. Они не хотят быть здесь, они не хотят играть за этого тренера".



"Это катастрофа, иначе и не сказать. Мы вылетаем. Прямо сейчас с этим клубом покончено, и за этим даже стыдно наблюдать", — сообщил О'Хара talkSPORT.