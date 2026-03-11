Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"
В среду, 11 марта, "Манчестер Сити" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с испанским "Реалом".
"Сити" и "Реал" по соседству завершили общий этап Лиги Чемпионов — на восьмом и девятом местах, соответственно.
Как и "Сити" в Премьер-Лиге, "Реал" занимает второе место в Ла Лиге. Ни та, ни другая команда не выглядит безупречно, в отличие от некоторых предыдущих сезонов.
- "Сити" в 16-й раз сыграет против "Реала" в Лиге Чемпионов (5 побед, 5 ничьих, 5 поражений), и это минимум в два раза чаще, чем против какой-либо другой команды в соревновании ("Бавария" — 8).
- "Сити" и "Реал" встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов пятый сезон подряд.
- Только "Бавария" (8) и "Ювентус" (7) одержали побед против "Реала" в Лиге Чемпионов больше, чем "Сити" (5).
- "Сити" уже побеждал "Реал" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, взяв верх на общем этапе в декабре (1:2).
- "Реал" четырежды выбивал "Сити" из Лиги Чемпионов — никто другой не делал этого с "горожанами" более двух раз.
- Последней командой, которая не пропускала в гостях у "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов, была "Барселона" под руководством Хосепа Гвардиолы в апреле 2011. С тех пор Королевский клуб забивал в 39 таких матчах подряд (всего 86 забитых голов).
- Гвардиола проведет свой 190-й матч в Лиге Чемпионов в качестве тренера, повторив достижение сэра Алекса Фергюсона. Больше только у Карло Анчелотти (218).
- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил семь голов против "Сити" в Лиге Чемпионов — больше, чем против какой-либо другой команды.
- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд — один из четырех игроков, совершивших 50+ результативных действий в Лиге Чемпионов с сезона 2019/20 (также Килиан Мбаппе, Винисиус и Роберт Левандовски).
Единственными потерями "Сити" остаются Йошко Гвардиол, Рико Льюис и Матео Ковачич. Эрлинг Холанд получил передышку в предыдущем матче и готов выйти в старте. Марк Гехи и Антуан Семеньо могут впервые сыграть за свой новый клуб в Лиге Чемпионов.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Мадрид. Стадион "Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
11.03.2026 11:00
Просмотров: 1810
