"Арсенал" задумывается о приглашении Брандта

"Арсенал" задумывается о приглашении вингера дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта свободным агентом.

В минувший уикенд спортивный директор "Боруссии" Ларс Рикен подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Брандта продлен не будет. Переговоры сторон о новой сделке не увенчались успехом.



Таким образом, 29-летний игрок сборной Германии уйдет свободным агентом из "Боруссии", за которую выступает с 2019 года.



По информации Sky Sport Germany, Брандт хочет отправиться за пределы родины, рассматривая Англию, Испанию и Италию в качестве возможных направлений.



Среди клубов, задумывающихся о приглашении Брандта, называются "Арсенал" и "Барселона", но пока Юлиан не получал никаких предложений.



Брандт сыграл почти 300 матчей за "Боруссию", забив 56 голов и отдав 69 результативных передач. За сборную своей страны Юлиан провел 48 поединков, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.