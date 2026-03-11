"Арсенал" задумывается о приглашении Брандта

Юлиан Брандт "Арсенал" задумывается о приглашении вингера дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта свободным агентом.

В минувший уикенд спортивный директор "Боруссии" Ларс Рикен подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Брандта продлен не будет. Переговоры сторон о новой сделке не увенчались успехом.

Таким образом, 29-летний игрок сборной Германии уйдет свободным агентом из "Боруссии", за которую выступает с 2019 года.

По информации Sky Sport Germany, Брандт хочет отправиться за пределы родины, рассматривая Англию, Испанию и Италию в качестве возможных направлений.

Среди клубов, задумывающихся о приглашении Брандта, называются "Арсенал" и "Барселона", но пока Юлиан не получал никаких предложений.

Брандт сыграл почти 300 матчей за "Боруссию", забив 56 голов и отдав 69 результативных передач. За сборную своей страны Юлиан провел 48 поединков, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.





Метки Арсенал, Боруссия, Брандт

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1386

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. abse 11.03.2026 11:20 # abse
    Его еще Венгер, однако, хотел в своё время купить, или только Дракслера, а этого Эмери, уже запутался =)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: