"Арсенал" задумывается о приглашении Брандта
"Арсенал" задумывается о приглашении вингера дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта свободным агентом.
В минувший уикенд спортивный директор "Боруссии" Ларс Рикен подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Брандта продлен не будет. Переговоры сторон о новой сделке не увенчались успехом.
Таким образом, 29-летний игрок сборной Германии уйдет свободным агентом из "Боруссии", за которую выступает с 2019 года.
По информации Sky Sport Germany, Брандт хочет отправиться за пределы родины, рассматривая Англию, Испанию и Италию в качестве возможных направлений.
Среди клубов, задумывающихся о приглашении Брандта, называются "Арсенал" и "Барселона", но пока Юлиан не получал никаких предложений.
Брандт сыграл почти 300 матчей за "Боруссию", забив 56 голов и отдав 69 результативных передач. За сборную своей страны Юлиан провел 48 поединков, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.
11.03.2026 10:00
Просмотров: 1386
Его еще Венгер, однако, хотел в своё время купить, или только Дракслера, а этого Эмери, уже запутался =)
(ответить)
