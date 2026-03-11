"Тоттенхэм" решает, как быть с Тудором

По возвращении команды из Мадрида руководство "Тоттенхэма" решит, будет ли Игор Тудор уволен с поста главного тренера.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 5:2 от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, "шпоры" проиграли все четыре своих поединка при Тудоре.



Тудор приглашался на место уволенного Томаса Франка как кризисный менеджер, способный быстро встряхнуть свою команду, однако пока Игор не оправдал свою репутацию.



Как сообщает talkSPORT, владеющее "Тоттенхэмом" семейство Льюис разочаровано влиянием — вернее, его отсутствием — Тудора на игру команды.



По возвращении команды из Мадрида боссы "Тоттенхэма" собираются поговорить с игроками, после чего определят дальнейшую судьбу Тудора.



Решение по Тудору будет принято до уикенда, во время которого "Тоттенхэм" совершит выезд к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги.