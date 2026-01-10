Хаверц готов сыграть против "Портсмута"

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц готов сыграть против "Портсмута" в Кубке Англии в воскресенье.

Хаверц не играет за "Арсенал" с августа, когда он получил серьезную травму колена. Кай успел попасть в число запасных на матч против "Астон Виллы" 30 декабря, но затем пропустил поединки против "Борнмута" и "Ливерпуля".

Впереди у "Арсенала" матч 3-го раунда Кубка Англии против представителя Чемпионшипа, и главный тренер "канониров" Микель Артета планирует выпустить Хаверца на поле.

"Думаю, если все сложится хорошо, он сможет сыграть, а через несколько дней снова будет в заявке".

"Он хорошо тренируется, он увеличивает нагрузку, и в данный момент он действительно хорошо справляется. Будет замечательно, если мы сможем рассчитывать на него", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2026 16:00

Количество просмотров Просмотров: 204

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 10.01.2026 16:32 # redwhitegun
    Нахуй надо, пусть Витя играет, Хаверц нам понадобится против форест)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: