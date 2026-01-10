Флетчер: "У Майну все хорошо"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер заявил, что у его полузащитника Кобби Майну "все хорошо", несмотря на возникшие в этом сезоне сложности.

Рубен Аморим, уволенный с поста главного тренера "Юнайтед" в минувший понедельник, ни разу не выпустил Майну в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, из-за чего Кобби порывался покинуть родной клуб.



Кроме того, 20-летний англичанин успел побывать в лазарете, вернувшись в заявку "Юнайтед" против "Бернли" в минувшую среду.



Однако Флетчер чувствует, что Майну не унывает. Даррен считает, что сейчас в "Юнайтед" сложились правильные условия, чтобы Кобби проявил себя.



"Похоже, у него все хорошо. Кобби особо не показывает, что чувствует, поэтому вы не можете знать, все ли у него хорошо. Такой он человек, для него это естественно".



"Но я хорошо его знаю и знаю уже давно. Я наблюдал за ним на протяжении сезона и разговаривал с ним, но у него все хорошо".



"Я знаю Кобби, а он знает меня и знает (временного тренера) Трэвиса Бинниона, поэтому ему комфортно в этой обстановке. У него все хорошо, он хорошо тренируется", — цитирует Флетчера Sky Sports.