"Арсенал" готов поспорить с "Сити" за Ливраменто

"Арсенал" готов вступить в борьбу с "Манчестер Сити" за крайнего защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто.

Ливраменто является давней трансферной целью для "Сити", и ожидается, что по окончании сезона "горожане" предпримут попытку заполучить 23-летнего игрока сборной Англии.



Однако The Sun утверждает, что теперь заполучить Ливраменто хочет и "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета находит привлекательной способность Тино сыграть на обоих флангах обороны.



После окончания этого сезона и Ливраменто останется два года по действующему контракту, и боссы "Ньюкасла" не теряют надежду склонить ведущего защитника к новой сделке, хотя в данный момент переговоры находятся на паузе.



Ливраменто выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов летом 2023, и сейчас Тино оценивается минимум в 60 млн. фунтов.