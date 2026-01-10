Росеньор уверен, что сможет достичь успеха в "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор выразил уверенность, что он сможет привести свой новый клуб к успеху.

На текущей неделе Росеньор приступил к работе в "Челси", куда он прибыл из французского "Страсбура".



Прежде Росеньор лишь возглавлял "Халл" и был временным тренером "Дерби", однако Лиам верит в себя.



"Ты не ограничиваешь свои амбиции. Я не высокомерен — я хорош, в том, что я делаю. Я был успешен в каждой работе, будь то временный тренер, ассистент, главный тренер или менеджер — называйте, как хотите".



"Поэтому я всегда хотел оказаться в такого рода клубе. Но не просто оказаться. Мне важно достичь успеха, и это начало пути для меня. Я собираюсь постараться изо всех сил".



"Никто не может гарантировать победы или успех. Но в то же время я долгое время очень, очень упорно тружусь, чтобы быть в положении, которое позволит мне быть успешным".



"Я сказал игрокам сосредоточиться на том, чтобы выиграть следующий матч. Затем мы можем развить это в серию. Имеющийся у нас талант, открытость к новым вещам — это позитивные сигналы. У этого клуба неограниченный потенциал, и я не буду ограничивать бесконечность".



"Когда я отправился в "Страсбур", надо мной потешались в медиа и говорили, что моя команда финиширует последней. Я был никем из Англии, а мы финишировали в трех очках от зоны Лиги Чемпионов. Шум — это только шум".



"Я не обещаю успех, но я тружусь в этом направлении и очень верю, что мы сможем быть очень успешны здесь", — цитирует Росеньора ESPN.