Ван Дейк планирует играть в футбол еще годы

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не собирается завершать игровую карьеру в ближайшие годы.

Ван Дейк сохраняет репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, несмотря на то, что следующим летом Виргилу исполнится уже 35.



Когда в прошлом месяце сборная Голландии победила Литву со счетом 2:3 и подтвердила выход на ЧМ-2026, появились слухи, что Виргил может вскоре завершить свою карьеру на международном уровне.



Однако в интервью британскому журналу Vogue Ван Дейк заверил, что не уходит из сборной Голландии. Виргил чувствует в себе силы играть в футбол еще несколько лет.



"Я никогда не говорил этого (что ухожу из сборной). Я не заглядываю вперед чересчур далеко".



"От моей карьеры остаются еще годы, поэтому я буквально не имею понятия. До тех пор, пока я счастлив и мои дети счастливы, все круто", — сообщил Ван Дейк.