Росеньор хочет повторить успех "Класса 92" в "Челси"

Наставник "Челси" Лиам Росеньор заявил, что его клуб может повторить успех "Манчестер Юнайтед" с "Классом 92".

В субботнем матче Кубка Англии против "Чарльтона" Росеньор дебютирует на тренерском мостике "Челси".



В "Челси" Росеньору придется работать с обилием молодых игроков, однако Лиам не считает молодость помехой к тому, чтобы выигрывать матчи и брать трофеи, приводя в пример "Юнайтед" времен Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза, Гари и Фила Невиллов, Ники Батта, Райана Гиггза.



"Люди будут тыкать в меня пальцем насчет этого, но я был фанатом "Манчестер Юнайтед", а теперь я огромный фанат "Челси".



"Помню, сэр Алекс Фергюсон был достаточно смел, чтобы использовать шесть-семь игроков в возрасте 19-21 года в своей команде, чемпионской команде, потому что он верил в них".



"Они вместе выросли и стали выигрывать трофей за трофеем. То был удивительный период в истории клуба. Это бы не случилось без той смелости".



"Этот потенциал есть и здесь. Пока это потенциал. Не реальность. Потенциал для этого есть. Мы можем упомянуть Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса, Коула Палмера или Риса Джеймса — игроков мирового уровня, которые все еще очень, очень молоды".



"Создать это — предельная амбиция нашего клуба. Я не утверждаю, что добьюсь этого и что это непременно случится. Но я не буду ограничивать амбиции клуба".



"В своей работе, как я показал это в "Страсбуре", я могу работать с молодыми игроками, я могу улучшать их и одновременно выигрывать матчи. Нет причины, почему я не смогу делать то же самое здесь", — цитирует Росеньора ESPN.