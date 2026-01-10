Рой Кин хочет видеть Хау тренером "Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что хотел бы видеть Эдди Хау из "Ньюкасла" следующим постоянным наставником "красных дьяволов".

Попрощавшись с Рубеном Аморимом, теперь "Юнайтед" выбирает временного тренера на остаток сезона, а с постоянной заменой планирует определиться уже летом.



Кин считает, что для "Юнайтед" имело бы смысл пригласить Хау, которого он считает противоположностью Амориму в плане темперамента.



"Я бы выбрал Эдди Хау. Мне он нравится. Мне нравится, что он сделал".



"Он провел много матчей в качестве тренера, и когда его команды в порядке, то играют в хороший футбол. Я знаю, что это вариант не для каждого, и у него есть свои критики, но мне нравится, что он сделал в "Ньюкасле" и даже в "Борнмуте".



"Он провел 700-800 матчей в качестве тренера, и он все еще молод... Мне нравится его спокойствие. Думаю, порой "Манчестер Юнайтед" этого слегка не хватает, как мы убедились с последним тренером".



"Мне нравятся люди с эмоциями, я и сам довольно эмоциональный человек. Но я был бы рад увидеть его и его спокойствие здесь после того, что он сделал в "Ньюкасле", выведя их в Лигу Чемпионов пару раз и завоевав кубок", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.