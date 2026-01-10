Гвардиола: "Многие клубы хотели Семеньо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что в борьбе за нападающего Антуана Семеньо "горожане" опередили множество других клубов.

Накануне "Сити" подтвердил приобретение Семеньо у "Борнмута" за 64 миллиона фунтов, и Антуан может дебютировать за свой новый клуб уже в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Эксетера" в субботу.



Ранее в январе пресса называла "Сити" единственным клубом, вступившим в переговоры с "Борнмутом" насчет Семеньо, однако Гвардиола уверяет, что у 26-летнего ганца были и другие варианты.



"Многие клубы хотели его, а он решил присоединиться к нам, поэтому я лишь могу поблагодарить его. Мы очень довольны. Мы давно следили за ним".



"Все знают его качества. Он выступал выдающимся образом за "Борнмут", и он может сыграть на обоих флангах, справа и слева. Он также может сыграть нападающего благодаря своей скорости. Он знает Премьер-Лигу", — цитирует Гвардиолу ESPN.