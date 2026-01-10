Росеньор: "Я буду принимать решения в "Челси"

Лиам Росеньор Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что он будет самостоятельно принимать решения на новом месте работы.

Энцо Мареска, предшественник Росеньора, был вынужден покинуть "Челси" из-за серьезных разногласий с руководством клуба.

По слухам, боссы "Челси" предъявляли Мареске определенные требования насчет тактики и использования игроков.

Однако Росеньор не собирается быть мальчиком на побегушках, уверяя, что не потерпит вмешательства в свою работу.

"Думаю, невозможно занимать эту должность и не быть самостоятельной фигурой. Люди сразу же увидят тебя насквозь. Я буду принимать решения в этом футбольном клубе. За этим меня и пригласили. Я понимаю и знаю, что говорилось в прессе".

"Но для тренера нет способа достичь успеха, если ты не принимаешь решения сам. Замечательная для меня вещь в том, что я привык работать в этом окружении. Парни лишь оказывали мне поддержку в "Страсбуре". Мы добились огромного успеха в том клубе. Здесь я намерен работать ровно так же", — цитирует Росеньора The Guardian.




  1. rosenior 10.01.2026 06:05 # rosenior
    Ето правда. Выше мамбет.

  2. liverpo0ol 10.01.2026 06:04 # liverpo0ol
    Когда Абрамки нет то приходится довольствоваться тренером из АлиБаба

