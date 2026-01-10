"Тоттенхэм" согласовал покупку Соузы

"Тоттенхэм" достиг договоренности с бразильским "Сантосом" о приобретении левого защитника Соузы.

Начав торги по Соузе с отклоненного предложения в 8 миллионов фунтов, в итоге "Тоттенхэм" убедил "Сантос" отпустить свою восходящую звезду за 13 млн. фунтов.



Как сообщает Sky Sports, сейчас два клуба обсуждают структуру платежей, а 19-летний бразилец со дня на день прибудет в Лондон на медобследование.



Приобретение Соузы станет инвестицией "Тоттенхэма" в будущее, а также поможет команде Томаса Франка справиться с отсутствием травмированного Дестини Удоджи прямо сейчас.



К настоящему моменту Соуза сыграл 38 матчей за "Сантос" включая 29 в прошлом сезоне.