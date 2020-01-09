Сульшер обсудит свое возвращение в МЮ в субботу

В субботу Оле Гуннар Сульшер впервые проведет очную встречу насчет своего возвращения на тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".

В минувший понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Рубеном Аморимом, который провел на посту главного тренера 14 месяцев.



Теперь "Юнайтед" ищет временного тренера на остаток сезона, и фаворитами на эту роль считаются Сульшер и Майкл Кэррик, хотя прежде также назывались имена Даррена Флетчера и Рууда Ван Нистелроя, других бывших игроков "красных дьяволов".



По информации Sky Sports, ранее на этой неделе Кэррик уже провел очную встречу с руководством "Юнайтед", а в субботу настанет черед Сульшера.



После личных бесед боссы "Юнайтед" будут лучше понимать, кто им подходит, но назначение едва ли будет сделано до матча Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье.