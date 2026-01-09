"Челси" продал Каслдайна в "Мидлсбро"
"Челси" объявил о продаже атакующего полузащитника Лео Каслдайна в "Мидлсбро".
Каслдайн заключил с "Мидлсбро" контракт до 2030 года. Трансфер 20-летнего англичанина оценивается примерно в 1 миллион фунтов.
Каслдайн является продуктом академии "Челси", дебютировав за первую команду "синих" в январе 2024 — в матче Кубка Лиги против как раз "Мидлсбро".
Отыграв прошлый сезон за "Шрюсбери" на правах аренды, на эту кампанию Каслдайн вернулся в Лигу Один и присоединился к Хаддерсфилду".
Каслдайн успел забить 10 голов в 23 матчах за "Хаддерсфилд", прежде чем "Челси" прекратил аренду Лео, чтобы продать его в "Мидлсбро" из Чемпионшипа.
09.01.2026 22:00
Просмотров: 149
Последние комментарии:
Бизнескар?!!!!!!
Игрок вроде неплохой.
Интересно какой процент перепродажи.
Так-то 10-15 он должен стоить.
Но если 2 ляиа и условно 50процентов с перепродажи то це ок
