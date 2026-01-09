"Челси" продал Каслдайна в "Мидлсбро"

Лео Каслдайн "Челси" объявил о продаже атакующего полузащитника Лео Каслдайна в "Мидлсбро".

Каслдайн заключил с "Мидлсбро" контракт до 2030 года. Трансфер 20-летнего англичанина оценивается примерно в 1 миллион фунтов.

Каслдайн является продуктом академии "Челси", дебютировав за первую команду "синих" в январе 2024 — в матче Кубка Лиги против как раз "Мидлсбро".

Отыграв прошлый сезон за "Шрюсбери" на правах аренды, на эту кампанию Каслдайн вернулся в Лигу Один и присоединился к Хаддерсфилду".

Каслдайн успел забить 10 голов в 23 матчах за "Хаддерсфилд", прежде чем "Челси" прекратил аренду Лео, чтобы продать его в "Мидлсбро" из Чемпионшипа.




Метки Каслдайн, Мидлсбро, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 149

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 09.01.2026 22:01 # dembo
    Бизнескар?!!!!!!

    Игрок вроде неплохой.
    Интересно какой процент перепродажи.

    Так-то 10-15 он должен стоить.
    Но если 2 ляиа и условно 50процентов с перепродажи то це ок

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: