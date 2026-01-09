Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил дополнительный матч дисквалификации после своего удаления против "Ливерпуля".

Ромеро получил вторую желтую карточку в компенсированное время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги 20 декабря (1:2).



Аргентинский защитник принялся спорить с рефери Джоном Бруксом и отказался оперативно покинуть футбольное поле.



Ромеро уже отбыл автоматическую дисквалификацию на один матч, но FA решила, что этого недостаточно, в результате чего наказание Кристиана было ужесточено.



Ассоциация дополнительно дисквалифицировала Ромеро на один матч, а также оштрафовала Кристиана на 50,000 фунтов.



Таким образом, Ромеро, согласившийся с выдвинутыми в его адрес обвинениями, пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в ближайший уикенд.