Ромеро получил дополнительный матч дисквалификации

Кристиан Ромеро Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил дополнительный матч дисквалификации после своего удаления против "Ливерпуля".

Ромеро получил вторую желтую карточку в компенсированное время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги 20 декабря (1:2).

Аргентинский защитник принялся спорить с рефери Джоном Бруксом и отказался оперативно покинуть футбольное поле.

Ромеро уже отбыл автоматическую дисквалификацию на один матч, но FA решила, что этого недостаточно, в результате чего наказание Кристиана было ужесточено.

Ассоциация дополнительно дисквалифицировала Ромеро на один матч, а также оштрафовала Кристиана на 50,000 фунтов.

Таким образом, Ромеро, согласившийся с выдвинутыми в его адрес обвинениями, пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в ближайший уикенд.




Дата 09.01.2026 21:00

