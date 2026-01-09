FA предъявила "Челси" обвинения насчет брошенной бутылки

FA предъявила обвинения "Челси" насчет бутылки, брошенной в сторону скамейки "Астон Виллы".

Данный инцидент случился во время проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Виллы" на "Стэмфорд Бридж" 27 декабря (1:2).



Сразу после финального свистка в скамейку гостевой команды прилетела пластиковая бутылка, окатив водой игроков и персонал.



При этом один из сотрудников "Виллы" утверждал, будто явно видел, что бутылка прилетела со скамейки домашней команды, которая была недовольна затяжками времени со стороны соперника в концовке матча.



В опубликованном в пятницу заявлении FA обвиняет "Челси" в неподобающем поведении своих игроков или персонала. У "синих" есть время до 12 января, чтобы предоставить ответ.