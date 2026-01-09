"Вилла" обдумывает приглашение Галлахера

"Астон Вилла" рассматривает возможность возвращения полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера в Премьер-Лигу.

Как сообщает talkSPORT, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери был заинтересован в Галлахере, еще когда тот выступал за "Челси".



"Вилла" готова взять Галлахера в аренду с обязательством по выкупу, с помощью Конора укрепив свои шансы на завоевание путевку в Лигу Чемпионов.



Самому Галлахеру возможность вернуться в Премьер-Лигу привлекательна тем, что так он повысит свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира грядущим летом.



О приглашении Галлахера в январе также задумывался "Манчестер Юнайтед", но после увольнения главного тренера Рубена Аморима "красные дьяволы" поставили свой интерес к 25-летнему полузащитнику на паузу.



В этом сезоне Галлахер сыграл 19 Ла Лиги за "Атлетико", но только на четыре из них выходил в стартовом составе.