Сака согласовал новый контракт с "Арсеналом"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака согласовал со своим клубом новый контракт на пять с половиной лет.
Действующий контракт Сака рассчитан до июня 2027, и последние месяцы спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта вел интенсивные переговоры с лагерем Букайо о продлении сотрудничества.
Как сообщает The Athletic, сейчас стороны договорились, и оформление новой сделки до лета 2031 находится в завершающей стадии.
Несмотря на интерес крупнейших клубов в мировом футболе, Сака всегда был настроен остаться в родном "Арсенале", за который он сыграл свыше 250 матчей, забив 77 голов и отдав 78 результативных передач.
Новый контракт будет отражать статус 24-летнего англичанина как одного из лучших игроков Европы.
09.01.2026 18:00
