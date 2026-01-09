Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" в считанных днях от покупки Марка Гехи. "Тоттенхэм" интересуется Кевином Шаде. Томас Тухель — цель номер один "Манчестер Юнайтед" среди тренеров. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

В своем новом клубе капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи хочет получать 200,000 фунтов в неделю. Для "Баварии" это чересчур. (talkSPORT)



Гехи является целью "Арсенала" на лето. (The Athletic)



"Манчестер Сити" уверен в приобретении Гехи в ближайшие дни. (Daily Star)



"Аякс" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Мануэлю Угарте. (Voetbal International)



"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с левым защитником "Сантоса" Соузой. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" находится среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Брентфорда" Кевину Шаде. (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" примет решение о выкупе арендуемого у "Баварии" полузащитника Жоау Палиньи в конце сезона. (Sky Sport Germany)



"Рома" активизировала свой интерес к защитнику "Тоттенхэма" Раду Дрэгушину. (Di Marzio)



"Вулверхэмптон" исключает продажу юного нападающего Матеуша Мане. (Daily Mail)



"Астон Вилла" согласилась заплатить 10 млн. фунтов за нападающего "Метца" Брайана Маджо. (Fabrizio Romano)



Другое



Томас Тухель — цель номер один "Юнайтед" на роль следующего постоянного наставника. "Красные дьяволы" котируют главного тренера сборной Англии выше, чем Оливера Гласнера или Роберто Де Дзерби. (talkSPORT)



Гэбби Логан была вынуждена покинуть студию Match of the Day посреди эфира после известия о смерти своего отца. (The Telegraph)



Объединение болельщиков "Юнайтед" запланировало акцию протеста против владельцев, обвинив тех в "превращении клуба в цирк". (BBC)



"Пэлас" выкупил все шесть домов, прилегающих к "Селхерст Парк", что позволяет клубу начать реконструкцию своего стадиона. (Palace Report)