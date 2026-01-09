FA отклонила апелляцию на удаление Майкла Кина

Майкл Кин FA отклонила апелляцию на удаление защитника "Эвертона" Майкла Кина в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Кин получил прямую красную карточку от рефери Тома Кирка за то, что схватил за волосы нападающего "Вулверхэмптона" Толу Арокодаре в концовке матча на "Хилл Дикинсон" в минувшую среду (1:1).

"Эвертон" счел положенную Кину трехматчевую дисквалификацию чрезмерной, указывая на то, что прежде 32-летний англичанин никогда не удалялся в своей карьере за грубость.

Однако комиссия FA сочла удаление Кина справедливым и отказалась сократить срок дисквалификации Майкла, который теперь пропустит матч Кубка Англии против "Сандерленда", а также поединки Премьер-Лиги против "Астон Виллы" и "Лидса".

Добавим, в этом же матче против "волков" был удален вингер Джек Грилиш, схлопотавший свою вторую желтую карточку за то, что саркастически поаплодировал рефери.




09.01.2026

