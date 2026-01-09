Кин: "Арсенал" — большой фаворит на завоевание титула"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "Арсенал" большим фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Ничья 0:0 против "Ливерпуля" накануне вечером не позволила "Арсеналу" увеличить свой шестиочковый отрыв от "Манчестер Сити" во главе таблицы Премьер-Лиги.



Тем не менее, Кин все равно считает, что "Арсенал" имеет хорошие шансы на чемпионство. Рой лишь надеется, что интрига не умрет раньше времени.



"Микель Артета будет доволен. Шесть очков отрыва после 21 матча — отличное положение. Но хочется верить, что "Манчестер Сити" и "Астон Вилла" потягаются с ними".



"Это будут интересные недели. Кто из клубов укрепит свой состав в трансферное окно? Мы видели, что "Сити" хочет это сделать".



"Разумеется, в данный момент "Арсенал" является большим фаворитом на завоевание титула", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.