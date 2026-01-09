FA не будет выдвигать обвинений в адрес Мартинелли

FA не будет выдвигать обвинений в адрес вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли, который пытался вытолкать с поля травмированного защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли.

Концовка безголевого матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне вечером была омрачена травмой Брэдли.



Не осознавая, что Брэдли серьезно повредил свое колено, Мартинелли попытался вытолкать Конора с поля, чем спровоцировал стычку двух команд.



После матча Мартинелли незамедлительно принес свои извинения Брэдли лично, а также публично, и на этом инцидент можно считать исчерпанным.



Как сообщает Football.London, FA не будет пользоваться своим правом по выдвижению обвинений на основании изучения видеповторов.



Рефери Энтони Тэйлор четко видел произошедшее и предъявил Мартинелли желтую карточку, а решение арбитра в поле пересмотру не подлежит.