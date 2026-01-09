FA не будет выдвигать обвинений в адрес Мартинелли

Габриэль Мартинелли FA не будет выдвигать обвинений в адрес вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли, который пытался вытолкать с поля травмированного защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли.

Концовка безголевого матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне вечером была омрачена травмой Брэдли.

Не осознавая, что Брэдли серьезно повредил свое колено, Мартинелли попытался вытолкать Конора с поля, чем спровоцировал стычку двух команд.

После матча Мартинелли незамедлительно принес свои извинения Брэдли лично, а также публично, и на этом инцидент можно считать исчерпанным.

Как сообщает Football.London, FA не будет пользоваться своим правом по выдвижению обвинений на основании изучения видеповторов.

Рефери Энтони Тэйлор четко видел произошедшее и предъявил Мартинелли желтую карточку, а решение арбитра в поле пересмотру не подлежит.




Метки FA, Арсенал, Брэдли, Ливерпуль, Мартинелли, Премьер-Лига, рефери, травмы, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2026 14:00

Количество просмотров Просмотров: 316

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 09.01.2026 14:20 # superglor
    Правильно, надо было этого портового алкаша еще и ногой пнуть. А то разлегся тут на газоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: