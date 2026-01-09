"Манчестер Сити" приобрел Семеньо

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Пройдя медобследование накануне, Семеньо заключил с "Сити" контракт до 2031 года и будет выступать за "горожан" под 42-м номером, который прежде принадлежал Яя Туре.



Несмотря на наличие в контракте Семеньо с "Борнмутом" пункта о выкупе, "Сити" не стал его активировать, договорившись с "вишенками" о других условиях.



"Сити" выплатит "Борнмуту" 62.5 млн. фунтов в течение 24 месяцев. Еще 1.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, а также "вишенкам" положена доля в 10 процентов от прибыли с последующей перепродажи игрока "горожанами".



Семеньо выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" за 10 млн. фунтов в январе 2023, забив 32 гола и отдав 13 результативных передач в 110 матчах за "вишенок" с учетом всех соревнований.



26-летний ганец сильно проводит этот сезон, забив 10 голов и отдав три результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



"Я так горжусь, что перешел в "Манчестер Сити". Здесь высочайшие стандарты, и это клуб с игроками мирового уровня, условиями мирового уровня и одним величайших тренеров всех времен в лице Пепа (Гвардиолы)".



"У меня есть столь большое пространство для прогресса, поэтому оказаться в этом клубе, на данной стадии своей карьеры — это идеально для меня. Это настоящая привилегия. Мой лучший футбол еще впереди, я уверен насчет этого", — сообщил Семеньо.



