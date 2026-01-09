Артета считает, что "Арсенал" "выдающимся образом" преодолел праздничный период

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда "выдающимся образом" преодолела праздничный период в Премьер-Лиге.

Накануне "Арсенал" сыграл без голов с "Ливерпулем", не сумев увеличить свой шестиочковый отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги по итогам тура.



Однако в праздничный период "Арсенал" одержал победы над "Брайтоном", "Астон Виллой" и "Борнмутом", поэтому Артета хочет похвалить свою команду.



"Да, это (0:0) всегда ощущается как упущенная возможность, когда вы не побеждаете, иначе мы были бы в 12, 15 или 20 очках впереди".



"Я должен похвалить игроков за то, что они сделали в период Рождества, потому что это было требовательное расписание, и они проявили себя выдающимся образом".



"И выйти из этого периода, занимая столь сильную позицию... Думаю, парни заслуживают моей похвалы, и все должны по достоинству оценить их выступления", — цитирует Артету Evening Standard.