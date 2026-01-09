Росеньор назвал свой штаб в "Челси"
Новый рулевой "Челси" Лиам Росеньор огласил состав своего тренерского штаба, сохранив одного специалиста от своего предшественника Энцо Марески.
С собой из "Страсбура" Росеньор привел Калифу Сиссе и Джастина Уолкера, которые стали тренерами первой команды, а также аналитика Бена Уорнера.
Как и ожидалось, тренер команды "Челси" U-21 Калум Макфарлейн, под руководством которого "синие" провели два последних матча Премьер-Лиги, был повышен до тренера первой команды.
Также к штабу Росеньора в качестве тренера вратарей присоединился Бен Робертс, а Бернардо Куэва продолжит трудиться в качестве тренера по стандартам, как он это делал и при Мареске.
Наконец, "Челси" подтвердил, что руководить командой U-21 после повышения Макфарлейна будет Харри Хадсон, прежде работавший с командой U-18.
