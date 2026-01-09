Артета заступился за Мартинелли
Наставник "Арсенала" Микель Артета заступился за своего вингера Габриэля Мартинелли после инцидента в концовке матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Поведение Мартинелли, который пытался вытолкать за пределы поля защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли, получившего травму колена, стало главной темой для дискуссий после безголевого матча на "Эмирейтс" в четверг вечером.
Артета убежден, что Мартинелли не пытался навредить Брэдли, но Микель все равно обещает провести беседу с подопечным.
"Вероятно, он не знал (что Брэдли получил травму). Я не знаю, что случилось с Конором, но надеюсь, он в порядке. Разумеется, со стороны Габи не была умысла сделать что-либо плохое с ним".
"Я знаю Габи, и каждый, кто знает его, знает, что он невероятный и милый парень, и он, наверное, не понял, что случилось".
"Сейчас поговорю с ним, чтобы выяснить это, но он, наверное, не понял, что случилось", — цитирует Артету Sky Sports.
09.01.2026 08:00
