Артета заступился за Мартинелли

Наставник "Арсенала" Микель Артета заступился за своего вингера Габриэля Мартинелли после инцидента в концовке матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Поведение Мартинелли, который пытался вытолкать за пределы поля защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли, получившего травму колена, стало главной темой для дискуссий после безголевого матча на "Эмирейтс" в четверг вечером.



Артета убежден, что Мартинелли не пытался навредить Брэдли, но Микель все равно обещает провести беседу с подопечным.



"Вероятно, он не знал (что Брэдли получил травму). Я не знаю, что случилось с Конором, но надеюсь, он в порядке. Разумеется, со стороны Габи не была умысла сделать что-либо плохое с ним".



"Я знаю Габи, и каждый, кто знает его, знает, что он невероятный и милый парень, и он, наверное, не понял, что случилось".



"Сейчас поговорю с ним, чтобы выяснить это, но он, наверное, не понял, что случилось", — цитирует Артету Sky Sports.