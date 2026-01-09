Мартинелли извинился за попытку вытолкать Брэдли с поля

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли извинился за то, что пытался вытолкать с поля травмированного защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли.

В компенсированное время матча на "Эмирейтс" накануне вечером (0:0) Брэдли серьезно повредил свое левое колено и оказался на газоне, а Мартинелли ошибочно принял это за затяжку времени.



Мартинелли уронил мяч на Брэдли, а затем попытался вытолкать того за пределы поля, чтобы поскорее возобновить игру, чем вызвал стычку игроков двух команд.



Легенды "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Рой Кин, обозревавшие этот матч в эфире Sky Sports, назвали Мартинелли "идиотом" и обвинили Габриэля в "позорном поведении".



Впрочем, Мартинелли не потребовалось слушать людей со стороны, чтобы понять свою неправоту. После матча Габриэль пообщался с Брэдли лично, а также принес публичные извинения.



"В пылу момента я правда не понимал, что он серьезно травмировался. Я хочу сказать, что глубоко сожалею насчет своей реакции. Ещ раз желаю Конору скорейшего восстановления", — написал Мартинелли в инстаграме.