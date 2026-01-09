Слот "опасается худшего" насчет травмы Брэдли

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что "опасается худшего" насчет травмы своего защитника Конора Брэдли, а также прокомментировал некрасивое поведение вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Концовка безголевого матча Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" накануне вечером была омрачена травмой колена Брэдли.



Ошибочно заподозрив, что Брэдли тянет время, Мартинелли уронил мяч на лежащего оппонента, а затем попытался вытолкать того за пределы поля, спровоцировав небольшую стычку.



Брэдли унесли с поля на носилках, а "Эмирейтс" Конор покидал на костылях и в защитном наколеннике. Слот уверен, что Мартинелли никогда бы так не поступил, если бы знал, что все настолько плохо.



"Я не знаю Габриэля Мартинелли, но он выглядит славным парнем. Думаю, его проблема — и проблема в футболе в целом — заключается в том, что существует так много затяжек времени, и на исходе матчей игроки притворяются, словно они травмировались. Когда вы думаете, что игрок тянет время, а вы хотите забить гол, это может злить".



"Когда это так эмоционально, я не могу на 94-й минуте просить Габриэля Мартинелли понять, что он играет против "Ливерпуля" — команды, чей игрок не упал на газон, когда его хватали против "Лидса"; команды, чьи игроки, противостоя "Вест Хэму", пытались оттащить Пакету, чтобы тот не получил вторую желтую карточку".



"Я на 100 процентов уверен, что он бы никогда так не поступил, если бы знал, что за травма это может быть. Это будет скверно, если Конор действительно получил травму, как мы опасаемся".



"Думаю, мы оба подумаем одно и то же, если посмотрим повтор, но нам нужно дождаться обследования, которое покажет, настолько ли это плохо".



"Давайте надеяться на лучшее, но я опасаюсь худшего в случае с Конором Брэдли", — цитирует Слота The Athletic.



