"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли унылую ничью
"Арсенал" завершил без голов домашний матч против "Ливерпуля", не сумев увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги по итогам тура.
Относительно победы 2:3 над "Борнмутом" на фланги "канониров" вернулись Букайо Сака и Леандро Троссард.
Наставник "красных" Арне Слот ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Джереми Фримпонга вместо Кертиса Джонса. Уго Экитике не успел поправиться вовремя.
Команды осторожно начали матч, без моментов. Постепенно хозяева стали обозначать преимущество, но первый реальный шанс открыть счет имели гости. Это случилось на 27-й минуте, когда Давид Райя вынес мяч прямо на Алексиса Макаллистера, а тот сразу же пробил с дистанции — перекладина!
Больше в атаке "Ливерпуль" ничего не показал до перерыва. Отделавшись испугом, "Арсенал" продолжил оказывать давление, но без особой остроты. В концовке первого тайма "красные" были практически лишены мяча, но в обороне действовали надежно.
Во втором тайме гости стали превосходить соперника по владению мячом, но что касается опасных моментов, в игре было полное затишье. Хозяева выглядели чересчур пассивно.
Первый во втором тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, не став проблемой для Алиссона.
Концовка матча была отмечена небольшой стычкой, хоть как-то взбодрив заскучавших зрителей, и травмой Конора Брэдли.
Возможно, зная об осечке "Манчестер Сити" накануне, "Арсенал" заранее решил, что ничья будет не таким уж плохим результатом. "Канониры" не посмели рискнуть, а "Ливерпуль" — и подавно.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
09.01.2026 01:00
Просмотров: 1262
Последние комментарии:
Шо там по танкерам, козломордые? пиндосы все уже забрали? с колен встали или на них удобнее?
(ответить)
Игра была равна, играли ссака против гакпа
(ответить)
Половина всего газа на членоине - пока пока))
(ответить)
Сегодня играли только одним флангом, что собственно и привело к усталости Бредли, который под конец получил травму. Слот это не предвидел, вот и думай, как играть без замен.
(ответить)
Во всем этом, мне кажется, что вы стали забывать, что хохлы пидopы. Напоминаю.
(ответить)
Ливерпуль не нанёс ни одного удара в створ, просто 0. Но местные далбичи будут писать, что Арсенал отскочил.
(ответить)
ОРЕШНИК ПО ЛЬВОВУ АХАХАХА
(ответить)
Все забивали Ливерпулю. Только педики не смогли забить.
Фу таких псевдо чемпионов
(ответить)
Если честно не видел, но походу Артета в очередной раз не пошëл первым делом пожать руку тренеру соперника. Пошëл с судьями рамсить)
(ответить)
Скелли на органы, его Фримпонг просто в каждой дуэли имел как хотел. Гелевого чмо нахер из команды, ему уже два полноценных состава дали, просто дай команду перебегать оппонента и все а во втором тайме выпусти свежих но оно предпочло ссыкливо жаться к воротам
(ответить)
Росеньор добавит лиге зрелищ хлебобулочных
(ответить)
Арсосал был хуже лузерхуя это факт
(ответить)
Главное, что с Брэдли, остальное похуй. Поменял бы пропущенный гол в конце матча на то, чтобы с парнем было бы всë в порядке.
(ответить)
Ливерпуль был лучше. Заметил, когда играем против Ливерпуля или Сити, больше думаем о том чтобы не пропустить…
(ответить)
Честно говоря, потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный кал.
(ответить)
ТОТТЕНХЕМ блять в 9ом больше моментов создал за 10 минут против Ливера, чем арсенал за 2 матча хахахахаххахахахаххахаа
(ответить)
Заголовок не совсем соответствует игре, т.к. обе команды боролись, а не перематывали яйца, ну собственно сильный лондонский дождь подпортил.
(ответить)
Артета прям Симеоне в маскировке. Это будет самый тухлый чемпион (если будет).
(ответить)
10 матчей без поражений во всех турнирах, красиво идут) На минуточку, Арсенал в этом сезоне пока обыграли только две команды: Вилла и Ливерпуль.
(ответить)
Гле пенальти? Почему даже вар не посмотрели? Фримпонг ударил коленкой Мартинелли в икру и ноль реакции. Зато местные фаны будут ныть, как Великий Арсенал тащат.
(ответить)
