"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли унылую ничью

Букайо Сака "Арсенал" завершил без голов домашний матч против "Ливерпуля", не сумев увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги по итогам тура.

Относительно победы 2:3 над "Борнмутом" на фланги "канониров" вернулись Букайо Сака и Леандро Троссард.

Наставник "красных" Арне Слот ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Джереми Фримпонга вместо Кертиса Джонса. Уго Экитике не успел поправиться вовремя.

Команды осторожно начали матч, без моментов. Постепенно хозяева стали обозначать преимущество, но первый реальный шанс открыть счет имели гости. Это случилось на 27-й минуте, когда Давид Райя вынес мяч прямо на Алексиса Макаллистера, а тот сразу же пробил с дистанции — перекладина!

Больше в атаке "Ливерпуль" ничего не показал до перерыва. Отделавшись испугом, "Арсенал" продолжил оказывать давление, но без особой остроты. В концовке первого тайма "красные" были практически лишены мяча, но в обороне действовали надежно.

Во втором тайме гости стали превосходить соперника по владению мячом, но что касается опасных моментов, в игре было полное затишье. Хозяева выглядели чересчур пассивно.

Первый во втором тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, не став проблемой для Алиссона.

Концовка матча была отмечена небольшой стычкой, хоть как-то взбодрив заскучавших зрителей, и травмой Конора Брэдли.

Возможно, зная об осечке "Манчестер Сити" накануне, "Арсенал" заранее решил, что ничья будет не таким уж плохим результатом. "Канониры" не посмели рискнуть, а "Ливерпуль" — и подавно.

"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2026 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1262

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royal-sovereign 09.01.2026 01:38 # royal-sovereign
    Шо там по танкерам, козломордые? пиндосы все уже забрали? с колен встали или на них удобнее?

    (ответить)

  2. division 09.01.2026 01:34 # division
    Игра была равна, играли ссака против гакпа

    (ответить)

  3. mufc1994 09.01.2026 01:32 # mufc1994
    Половина всего газа на членоине - пока пока))

    (ответить)

  4. lovrentiy 09.01.2026 01:20 # lovrentiy
    Сегодня играли только одним флангом, что собственно и привело к усталости Бредли, который под конец получил травму. Слот это не предвидел, вот и думай, как играть без замен.

    (ответить)

  5. cesc-fabregas4 09.01.2026 01:19 # cesc-fabregas4
    Во всем этом, мне кажется, что вы стали забывать, что хохлы пидopы. Напоминаю.

    (ответить)

  6. cesc-fabregas4 09.01.2026 01:16 # cesc-fabregas4
    Ливерпуль не нанёс ни одного удара в створ, просто 0. Но местные далбичи будут писать, что Арсенал отскочил.

    (ответить)

  7. mufc1994 09.01.2026 01:15 # mufc1994
    ОРЕШНИК ПО ЛЬВОВУ АХАХАХА

    (ответить)

  8. largo-winch 09.01.2026 01:11 # largo-winch
    Все забивали Ливерпулю. Только педики не смогли забить.
    Фу таких псевдо чемпионов

    (ответить)

  9. sausage 09.01.2026 01:09 # sausage
    Если честно не видел, но походу Артета в очередной раз не пош&#235;л первым делом пожать руку тренеру соперника. Пош&#235;л с судьями рамсить)

    (ответить)

  10. kanoniru-poker 09.01.2026 01:08 # kanoniru-poker
    Скелли на органы, его Фримпонг просто в каждой дуэли имел как хотел. Гелевого чмо нахер из команды, ему уже два полноценных состава дали, просто дай команду перебегать оппонента и все а во втором тайме выпусти свежих но оно предпочло ссыкливо жаться к воротам

    (ответить)

  11. gidro-met 09.01.2026 01:07 # gidro-met
    Росеньор добавит лиге зрелищ хлебобулочных

    (ответить)

  12. mufc1994 09.01.2026 01:07 # mufc1994
    Арсосал был хуже лузерхуя это факт

    (ответить)

  13. sausage 09.01.2026 01:07 # sausage
    Главное, что с Брэдли, остальное похуй. Поменял бы пропущенный гол в конце матча на то, чтобы с парнем было бы вс&#235; в порядке.

    (ответить)

  14. paroljlogin7237 09.01.2026 01:06 # paroljlogin7237
    Ливерпуль был лучше. Заметил, когда играем против Ливерпуля или Сити, больше думаем о том чтобы не пропустить…

    (ответить)

  15. kellborn 09.01.2026 01:05 # kellborn
    Честно говоря, потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный кал.

    (ответить)

  16. dembo 09.01.2026 01:04 # dembo
    ТОТТЕНХЕМ блять в 9ом больше моментов создал за 10 минут против Ливера, чем арсенал за 2 матча хахахахаххахахахаххахаа

    (ответить)

  17. lovrentiy 09.01.2026 01:04 # lovrentiy
    Заголовок не совсем соответствует игре, т.к. обе команды боролись, а не перематывали яйца, ну собственно сильный лондонский дождь подпортил.

    (ответить)

  18. brown-ale 09.01.2026 01:03 # brown-ale
    Артета прям Симеоне в маскировке. Это будет самый тухлый чемпион (если будет).

    (ответить)

  19. sausage 09.01.2026 01:03 # sausage
    10 матчей без поражений во всех турнирах, красиво идут) На минуточку, Арсенал в этом сезоне пока обыграли только две команды: Вилла и Ливерпуль.

    (ответить)

  20. cesc-fabregas4 09.01.2026 01:03 # cesc-fabregas4
    Гле пенальти? Почему даже вар не посмотрели? Фримпонг ударил коленкой Мартинелли в икру и ноль реакции. Зато местные фаны будут ныть, как Великий Арсенал тащат.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: