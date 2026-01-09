"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли унылую ничью

"Арсенал" завершил без голов домашний матч против "Ливерпуля", не сумев увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги по итогам тура.

Относительно победы 2:3 над "Борнмутом" на фланги "канониров" вернулись Букайо Сака и Леандро Троссард.



Наставник "красных" Арне Слот ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Джереми Фримпонга вместо Кертиса Джонса. Уго Экитике не успел поправиться вовремя.



Команды осторожно начали матч, без моментов. Постепенно хозяева стали обозначать преимущество, но первый реальный шанс открыть счет имели гости. Это случилось на 27-й минуте, когда Давид Райя вынес мяч прямо на Алексиса Макаллистера, а тот сразу же пробил с дистанции — перекладина!



Больше в атаке "Ливерпуль" ничего не показал до перерыва. Отделавшись испугом, "Арсенал" продолжил оказывать давление, но без особой остроты. В концовке первого тайма "красные" были практически лишены мяча, но в обороне действовали надежно.



Во втором тайме гости стали превосходить соперника по владению мячом, но что касается опасных моментов, в игре было полное затишье. Хозяева выглядели чересчур пассивно.



Первый во втором тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, не став проблемой для Алиссона.



Концовка матча была отмечена небольшой стычкой, хоть как-то взбодрив заскучавших зрителей, и травмой Конора Брэдли.



Возможно, зная об осечке "Манчестер Сити" накануне, "Арсенал" заранее решил, что ничья будет не таким уж плохим результатом. "Канониры" не посмели рискнуть, а "Ливерпуль" — и подавно.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче