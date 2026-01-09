"Лидс" получил разрешение на расширение "Элланд Роуд"

"Лидс" получил разрешение на расширение своего стадиона "Элланд Роуд" до 53,000 мест.

"Элланд Роуд" является домом для "Лидса" с 1897 года и в данный момент вмещает 37,645 зрителей, что никак не удовлетворяет существующий спрос — в листе ожидания на сезонный абонемент стоит около 26,000 фанатов.



Последняя значительная реконструкция "Элланд Роуд" проводилась в 1993 году, когда "Лидс" потратил 5.5 млн. фунтов на перестройку Восточной трибуны.



На сей раз "Лидс" займется Западной и Северной трибунами, в перспективе также планируя обновить Южную трибуну, что позволит "Элланд Роуд" получить соответствие высшей — четвертой — категории по стандартам УЕФА.



Как сообщает The Guardian, в четверг городской совет Лидса одобрил план по реконструкции "Элланд Роуд". Строительные работы стартуют в самое ближайшее время, без полного закрытия стадиона, но их основная фаза намечена на летнее межсезонье.



"Это исторический день для "Лидса", — комментирует получение разрешения президент "белых" Парааг Марат.