Сульшер и Кэррик не будут работать вместе

Майкл Кэррик и Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик не будут тренировать "Манчестер Юнайтед" вместе.

Уволив Рубена Аморима, теперь "Юнайтед" выбирает временного тренера на оставшиеся 17 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.

На днях появились слухи, что "Юнайтед" может предложить работу и Сульшеру, и Кэрррику, который в свое время был ассистентом у Оле Гуннара.

Однако Sky Sports называет такой сценарий крайне маловероятным. Боссы клуба с "Олд Траффорд" рассматривают обоих своих бывших игроков как "первых номеров".

Скорее всего, "Юнайтед" выберет или Сульшера, или Кэррика. У "дьяволов" есть время до дерби против "Манчестер Сити" 17 января, потому что Даррен Флетчер уже подтвердил, что будет руководить командой против "Брайтона" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье.




08.01.2026

