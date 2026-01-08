Сульшер и Кэррик не будут работать вместе

Оле Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик не будут тренировать "Манчестер Юнайтед" вместе.

Уволив Рубена Аморима, теперь "Юнайтед" выбирает временного тренера на оставшиеся 17 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.



На днях появились слухи, что "Юнайтед" может предложить работу и Сульшеру, и Кэрррику, который в свое время был ассистентом у Оле Гуннара.



Однако Sky Sports называет такой сценарий крайне маловероятным. Боссы клуба с "Олд Траффорд" рассматривают обоих своих бывших игроков как "первых номеров".



Скорее всего, "Юнайтед" выберет или Сульшера, или Кэррика. У "дьяволов" есть время до дерби против "Манчестер Сити" 17 января, потому что Даррен Флетчер уже подтвердил, что будет руководить командой против "Брайтона" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье.