Собослаи: "Не мы играем против чемпионов — "Арсенал" играет против чемпионов"

Доминик Собослаи Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи считает, что было бы преждевременно отдавать титул Премьер-Лиги "Арсеналу".

В преддверии выезда на "Эмирейтс" "Ливерпуль" находится в 14 очках позади лидирующего "Арсенала", который в случае победы может увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов.

Однако Собослаи спешит напомнить, что на дворе только январь, а "Ливерпуль" все еще является действующим чемпионом.

"Это длинный путь. Премьер-Лига — это непросто, и к январю ее не выиграть. Можно ли сказать, что мы играем против будущих чемпионов? Я не мыслю таким образом. Это они играют против чемпионов".

"Они знают, что являются одним из фаворитов и невероятной командой с невероятными игроками. Но они не могут забывать о "Сити" и "Вилле", которые выступают действительно хорошо. Не, не мы играем против чемпионов — они играют против чемпионов", — цитирует Собослаи Sky Sports.




Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 359

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 08.01.2026 21:19 # redwhitegun
    Ну все по факту, добавить нечего)

    (ответить)

  2. gameboy 08.01.2026 21:17 # gameboy
    Сколько там уже всосов у чемпионов?

    (ответить)

  3. umbriaco 08.01.2026 21:15 # umbriaco
    В чём то он прав конечно, но этот год Арсенала, и сегодня Арсенал это докажет

    (ответить)

  4. peinpein 08.01.2026 21:02 # peinpein
    у вас 34 очка. и игра полное УГ. Арсенал чемпион на этом точка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: