Собослаи: "Не мы играем против чемпионов — "Арсенал" играет против чемпионов"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи считает, что было бы преждевременно отдавать титул Премьер-Лиги "Арсеналу".

В преддверии выезда на "Эмирейтс" "Ливерпуль" находится в 14 очках позади лидирующего "Арсенала", который в случае победы может увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов.



Однако Собослаи спешит напомнить, что на дворе только январь, а "Ливерпуль" все еще является действующим чемпионом.



"Это длинный путь. Премьер-Лига — это непросто, и к январю ее не выиграть. Можно ли сказать, что мы играем против будущих чемпионов? Я не мыслю таким образом. Это они играют против чемпионов".



"Они знают, что являются одним из фаворитов и невероятной командой с невероятными игроками. Но они не могут забывать о "Сити" и "Вилле", которые выступают действительно хорошо. Не, не мы играем против чемпионов — они играют против чемпионов", — цитирует Собослаи Sky Sports.