"Арсенал" готов побороться за Гехи

"Арсенал" готов вступить в борьбу за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Контракт Гехи с "Пэлас" по-прежнему истекает в конце сезона, и интрига лишь в том, покинет Марк "Селхерст Парк" свободным агентом следующим летом или будет продан в этом месяце.



Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" интересовался Гехи еще прошлым летом, прежде чем пригласить Кристиана Москеру из "Валенсии" и Пьеро Инкапье из "Байера".



Сейчас "Арсенал" возобновил свой интерес к Гехи и готов подождать до окончания сезона, но если "Сити" попытается приобрести Марка уже в январе, "канониры" могут ускориться.



Помимо "Арсенала" и "Сити", 25-летний защитник сборной Англии интересен целому ряду других клубов, включая "Ливерпуль", "Баварию" и "Реал".