"Арсенал" готов побороться за Гехи

Марк Гехи "Арсенал" готов вступить в борьбу за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Контракт Гехи с "Пэлас" по-прежнему истекает в конце сезона, и интрига лишь в том, покинет Марк "Селхерст Парк" свободным агентом следующим летом или будет продан в этом месяце.

Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" интересовался Гехи еще прошлым летом, прежде чем пригласить Кристиана Москеру из "Валенсии" и Пьеро Инкапье из "Байера".

Сейчас "Арсенал" возобновил свой интерес к Гехи и готов подождать до окончания сезона, но если "Сити" попытается приобрести Марка уже в январе, "канониры" могут ускориться.

Помимо "Арсенала" и "Сити", 25-летний защитник сборной Англии интересен целому ряду других клубов, включая "Ливерпуль", "Баварию" и "Реал".




Метки Арсенал, Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 505

Последние комментарии:




  1. theo-zm 08.01.2026 19:48 # theo-zm
    Ну че ссыкотно стпло да всем

    (ответить)

  2. os 08.01.2026 19:46 # os
    Сака-переросток какой-то

    (ответить)

  3. ganinilyha 08.01.2026 19:35 # ganinilyha
    Все готовы, но только не Челси, у которых с защитой всё оxyенно

    (ответить)

