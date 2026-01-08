Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" готов потратить до 20 миллионов фунтов на Марка Гехи. Антуан Семеньо возьмет номер Яя Туре в "Манчестер Сити". Симоне Индзаги отверг "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" не выдвигал предложение по нападающему "Реала" Винисиусу. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" готов предложить до 20 миллионов фунтов за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Daily Mirror)



Гехи очень открыт к переходу в "Реал" или "Барселону" по окончании сезона. (TEAMtalk)



Защитники Джо Гомес из "Ливерпуля" и Мурильо из "Ноттингем Форест" находятся на радаре у "Милана". (Calciomercato)



"Ливерпуль" задумывается о приобретении английского нападающего "Марселя" Мейсона Гринуда. (Fichajes)



"Манчестер Сити" проявляет наибольший интерес к правому защитнику "Брентфорда" Майклу Кайоде. (Caught Offside)



"Сити" уверен в приобретении полузащитника "Форест" Эллиота Андерсона следующим летом. (TEAMtalk)



"Кристал Пэлас" обсуждает переход правого защитника "Генка" Закарии Эль-Уахди. (Evening Standard)



"Ипсвич" обратился насчет капитана "Фулхэма" Тома Кэрни, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)



Другое



Новый рулевой "Челси" Лиам Росеньор попросил Калума Макфарлейна войти в его тренерский штаб. (Daily Mail)



Главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги отверг интерес "Юнайтед". (Nicolo Schira)



Бывший ассистент "Юнайтед" Эрик Рамзи вызывает интерес у "Вест Бромвича". (BBC)



ФИФА создаст 3D-копию каждого из 1,248 игроков, которые приедут на ЧМ-2026. (Daily Mail)



Антуан Семеньо возьмет в "Сити" номер 42, под которым прежде выступал Яя Туре. (BBC)



Более 50 процентов болельщиков "Челси" недовольны владельцами клуба. (The Sun)