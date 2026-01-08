Слот признал, что "Ливерпуль" выбыл из чемпионской гонки
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда выбыли из чемпионской гонки Премьер-Лиги.
В преддверии очного матча с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" "Ливерпуль" находится в 14 очках от вершины таблицы.
Поэтому Слот даже не думает о защите чемпионского титула и сосредоточен на завоевании путевки в Лигу Чемпионов.
"Никогда не бывает приятно говорить, что гонка окончена, потому что футбол непредсказуем. Но говорить о чемпионской гонке — это последнее, что нам нужно в данный момент".
"Мы знаем, что в нашем положении в лиге очень сложно соперничать с "Арсеналом" за титул лиги".
"Прежде всего нам нужно сосредоточиться на топ-4, топ-4 для попадания в Лигу Чемпионов. И есть много вещей, за которые мы все еще можем побороться, вроде Лиги Чемпионов, Кубка Англии".
"Если случится что-нибудь неожиданное, чего прежде еще никогда не случалось, мы постараемся этим воспользоваться. Но я отправляюсь к "Арсеналу", не думая о чемпионской гонке. Мы отправляемся к "Арсеналу", думая о том, чтобы выиграть футбольный матч против очень сильной команды", — сообщил Слот Sky Sports.
