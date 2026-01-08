Дэвид Кут избежал тюрьмы

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут избежал тюремного заключения за видео сексуального характера с несовершеннолетним.

Указанное видео было обнаружено на электронных устройствах Кута во время расследования FA насчет причастности Дэвида к договорным матчам и употреблению наркотиков.



Подозрения Ассоциации не подтвердились, а обнаруженное видео было передано полиции, которая начала свое расследование в отношении 43-летнего Кута.



Ранее Кут уже признал свою вину насчет обладания непристойным видео с 15-летним мальчиком в школьной униформе. На этой записи продолжительностью в две минуты и 11 секунд подросток полностью раздевается, а затем совершает над собой действий сексуального характера.



В четверг Кут, наконец, предстал перед Королевским судом Ноттингема, который приговорил Дэвида к 9-месячному тюремному заключению, отложенному на два года, и 150 часам неоплачиваемых общественных работ, сообщает The Telegraph.



Добавим, в декабре 2024 Кут был уволен судейским корпусом, а месяц спустя Дэвид совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальной ориентации.