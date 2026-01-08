"Сити" завершает покупку Семеньо

"Манчестер Сити" завершает приобретение нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Во время эфира Sky Sports накануне вечером Джейми Рэднапп поделился своим "инсайдом" о том, что "Ливерпуль" все еще может перехватить Семеньо.



Однако The Athletic утверждает, что никаких неожиданностей не случится, и Семеньо продолжит карьеру в "Сити", причем "горожане" не будут активировать пункт в контракте Антуана о выкупе.



"Сити" договорился с "Борнмутом" о компенсации в 62.5 млн. фунтов плюс 1.5 млн. фунтов в виде бонусов. Также "вишенкам" положена доля в 10 процентов от прибыли, которую могут получить "горожане" от последующей перепродажи игрока сборной Ганы.



Благодаря достигнутой договоренности "Сити" не придется выкладывать всю сумму отступных сразу. "Горожане" будут рассчитываться за Семеньо поэтапно в течение 24 месяцев.



Таким образом, Семеньо, забивший 10 голов и отдавший три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, станет рекордной продажей в истории "Борнмута".



Накануне отметившись победным голом против "Тоттенхэма", сейчас Семеньо направляется в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2031 года.