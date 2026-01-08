Росеньор: "Мой стиль идеально подходит игрокам "Челси"

Лиам Росеньор Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор считает, что его стиль идеально подходит игрокам лондонской команды.

Накануне Росеньор в качестве зрителя посетил проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" (2:1).

Перед матчем Росеньор успел пообщаться с прессой, выразив уверенность, что он сможет сработаться с игроками "Челси".

"У каждого тренера есть идея, как они хотят играть. Это и определяет тебя как тренера. У меня есть идея, как я хочу играть. Это должно подходить игрокам".

"Думаю, в этом из заключается одна из причин, почему меня позвали в этот клуб. Думаю, мой стиль идеально подходит игрокам, но ты должен быть в состоянии адаптироваться".

"Что касается тактики, схем и систем, то это не самое главное. Самое главное для меня — напористость, движение, дух, мастерство, и проявлять все это можно по-разному в футболе", — сообщил Росеньор Sky Sports.




Метки Росеньор, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2026 14:00

Количество просмотров Просмотров: 615

Последние комментарии:




  xattoryxattso 08.01.2026 15:10
    мареску жалко, на, из всех русеньор хороший вариант, он гуд тактик и мотиватор так то

  superglor 08.01.2026 15:06
    Стиль негров идеально подходит неграм, какое совпадение. Будут каждый матч зачитывать рэп про черную жизнь

  gameboy 08.01.2026 14:48
    Ноунеймси

