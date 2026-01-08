Росеньор: "Мой стиль идеально подходит игрокам "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор считает, что его стиль идеально подходит игрокам лондонской команды.

Накануне Росеньор в качестве зрителя посетил проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" (2:1).



Перед матчем Росеньор успел пообщаться с прессой, выразив уверенность, что он сможет сработаться с игроками "Челси".



"У каждого тренера есть идея, как они хотят играть. Это и определяет тебя как тренера. У меня есть идея, как я хочу играть. Это должно подходить игрокам".



"Думаю, в этом из заключается одна из причин, почему меня позвали в этот клуб. Думаю, мой стиль идеально подходит игрокам, но ты должен быть в состоянии адаптироваться".



"Что касается тактики, схем и систем, то это не самое главное. Самое главное для меня — напористость, движение, дух, мастерство, и проявлять все это можно по-разному в футболе", — сообщил Росеньор Sky Sports.