21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 8 января, поединком "Арсенала" и "Ливерпуля" завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл все семь последних домашних матчей в Премьер-Лиге. Вингер "канониров" Букайо Сака забивал в каждом из трех последних поединков чемпионата на "Эмирейтс".



Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла уже восьми матчей (4 победы, 4 ничьи). Нападающий "красных" Коди Гакпо забил три выездных гола в этом сезоне английского первенства, и все три случились в его четырех последних поединках в Лондоне.



Никакая другая команда не обыгрывала "Арсенал" в Премьер-Лиге чаще, чем "Ливерпуль" (26 побед, наравне с "Манчестер Юнайтед"). "Канониры" пропускали в каждой из 20 последних встреч с "красными" в рамках высшего дивизиона.



Защитники "Арсенала" Кристиан Москера и Риккардо Калафьори все еще отсутствуют. Кай Хаверц выздоровел и может попасть в заявку.



"Ливерпуль" все еще лишен травмированных Джованни Леони, Ватару Эндо, Александера Исака и выступающего на Кубке Африки Мохамеда Салаха.