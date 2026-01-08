21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 8 января, поединком "Арсенала" и "Ливерпуля" завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" выиграл все семь последних домашних матчей в Премьер-Лиге. Вингер "канониров" Букайо Сака забивал в каждом из трех последних поединков чемпионата на "Эмирейтс".
Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла уже восьми матчей (4 победы, 4 ничьи). Нападающий "красных" Коди Гакпо забил три выездных гола в этом сезоне английского первенства, и все три случились в его четырех последних поединках в Лондоне.
Никакая другая команда не обыгрывала "Арсенал" в Премьер-Лиге чаще, чем "Ливерпуль" (26 побед, наравне с "Манчестер Юнайтед"). "Канониры" пропускали в каждой из 20 последних встреч с "красными" в рамках высшего дивизиона.
Защитники "Арсенала" Кристиан Москера и Риккардо Калафьори все еще отсутствуют. Кай Хаверц выздоровел и может попасть в заявку.
"Ливерпуль" все еще лишен травмированных Джованни Леони, Ватару Эндо, Александера Исака и выступающего на Кубке Африки Мохамеда Салаха.
08.01.2026 13:00
Чекнул обзор мочестер сити-брайтон, это цирк) Чайки подарили столько моментов горожанам, но эти кренделя все равно не смогли выиграть)
Играют чемпионы и лидеры сезона из столицы Лондона с портовыми собаками третьего сорта. Думаю тут победитель очевиден
Арсенал Чемпион!
