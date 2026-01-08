Невилл не уверен насчет возвращения Сульшера в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не уверен насчет возвращения Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов".

Сульшер и Майкл Кэррик считаются двумя фаворитами на роль временного тренера "Юнайтед" на остаток сезона.



Однако Невиллу кажется, что возвращением Сульшера "Юнайтед" просто начнет очередной цикл, без реального продвижения вперед.



"Я бы не стал этого делать. Думаю, здесь есть элемент... Мы наблюдали это в "Ливерпуле" на протяжении 25-30 лет, когда это был период без побед, и они двигались циклами... В "Юнайтед" это происходит уже 12 лет".



"Они поставили у руля Райана (Гиггза), затем Оле. Вы возвращаетесь к старым парням, затем ставите кого-нибудь нового... Это почти как цикл. Как кино, которое все мы уже видели. Это "День сурка".



"Думаю, Оле — это тот, кто абсолютно любит клуб, он знает эту работу, он делал эту работу. Другие упоминаемые — Майкл Кэррик и Рууд Ван Нистелрой — являются замечательными людьми, я играл с этими парнями много лет. Они безмерно любят клуб, они знают клуб".



"Но они окажутся под огромным давлением, если не будут добиваться хороших результатов в следующие четыре-пять месяцев. Они должны быть готовы к этому. Кого бы из них ни выбрали, я желаю всем им всего наилучшего, потому что это будет тяжело", — цитирует Невилла Daily Mail.