Рэднапп заявил, что "Ливерпуль" может перехватить Семеньо
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что "Ливерпуль" все еще может перехватить нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
Накануне Семеньо забил победный для "Борнмута" гол против "Тоттенхэма" (3:2), и это был последний матч перед тем, как можно активировать пункт в контракте Антуана о выкупе за 65 миллионов фунтов.
Ожидается, что уже сегодня Семеньо пройдет медобследование в "Манчестер Сити", однако до Рэднаппа, бывшего полузащитника "Ливерпуля", дошли слухи, что Антуан еще может передумать.
"Все думают, что все уже решено, но я не был бы так уверен... Я слышал, что вмешался "Ливерпуль".
"Думаю, "Ливерпуль" еще нельзя списывать со счетов. Честно признаюсь, я удивлен, что "Ливерпуль" не проявил такого же сильного интереса, учитывая случившееся с Мохамедом Салахом. Мы не вполне знаем, как долго он пробудет в клубе".
"Но когда доступен игрок такого мастерства... Он проявил себя тем, кто вырывает победы в матчах, он проявляет себя в большие моменты, так почему бы не побороться за него?"
"Я не назову это "breaking news" от Sky Sports, но сегодня вечером я услышал, что еще не все решено, и разговоры о его медобследовании преждевременны... Еще может случится небольшой поворот", — сообщил Рэднапп в эфире.
08.01.2026 11:00
Просмотров: 420
