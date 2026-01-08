Гласнер: "Думаю, Гехи останется"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер не ожидает, что его капитан Марк Гехи покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, "Манчестер Сити" активизировал свой интерес к Гехи после травм защитников Йошко Гвардиола и Рубена Диаша.



Гласнер признает, что у каждого игрока есть своя цена, особенно с учетом истекающего в конце сезона контракта Гехи, однако после безголевой ничьей против "Астон Виллы" Оливер дал прогноз на то, что Марк сохранит верность "Пэлас".



"Думаю, Марк останется, но если Марк скажет "я хочу уйти", а какой-то клуб заплатит за него огромные деньги... Учитывая истекающий через пять месяцев контракт, любой игрок уйдет в такой ситуации, если он выступает за клуб вроде "Кристал Пэлас".



"Я практически уверен, что наш президент потребует очень высокую цену за него, а там посмотрим. Я не знаю, хочет ли Марк уйти", — сообщил Гласнер Sky Sports.