"Борнмут" хочет арендовать Нванери

"Борнмут" хочет пригласить вингера "Арсенала" Итана Нванери на место покидающего клуб Антуана Семеньо.

Накануне вечером Семеньо сыграл свой последний матч за "Борнмут", забив победный для "вишенок" гол против "Тоттенхэма" в компенсированное время (3:2).



Теперь Семеньо направляется в "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов, а "Борнмуту" предстоит решить, кем заменить игрока, забившего 10 голов и отдавшего три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации The Independent, "Борнмут" хочет взять в аренду Нванери, который испытывает острый дефицит игровых минут в этом сезоне.



В этом сезоне 18-летний англичанин сыграл лишь 11 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая только три выхода в стартовом составе.



"Арсенал" открыт к идее отправить Нванери в аренду набираться опыта, однако сам Итан предпочел бы подождать с решением насчет своего будущего до лета.



Если ему суждено уйти из "Арсенала", Нванери предпочел бы отправиться в большой зарубежный клуб — вроде дортмундской "Боруссии", которая прежде уже интересовалась Итаном.