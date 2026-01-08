Слот отреагировал на обвинения в унылом футболе

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что ему сложно слышать, когда люди говорят об унылом футболе в исполнении его команды.

После девяти поражений в 12 матчах Слоту удалось стабилизировать результаты "Ливерпуля", однако многие эксперты и болельщики отмечают, что "красные" стали действовать в более прагматичной и даже оборонительной манере, жертвуя зрелищностью.



Слот признает, что не может это полностью опровергнуть, однако Арне уверяет, что остается приверженцем атакующего футбола.



"Уныло? Я нахожу странным слышать это слово, но я не могу полностью не согласиться. Я бы использовал другие слова, и я бы определенно принял это к сведению. Я хочу выигрывать как можно больше трофеев, но я думаю, я также известен тем, что мои команды всегда стараются играть в атакующий футбол. Я лишь могу сказать, что мы стараемся это делать".



"Нам сложно создавать много моментов. Но, как я уже говорил, не только у нашей команды возникают такие сложности. Конечно, мне не нравится слышать это (про унылый футбол). Я бы хотел, чтобы мы выигрывали много матчей, играя в привлекательном стиле футбола, что мы уже делали в этом сезоне".



"Нам нужно найти способ против команд, которые не играют привлекательно, хотя с их стороны это может быть даже умно. Нам нужно найти ответы на это. Пока что мы недостаточно хороши в этом, но мы каждый день трудимся, чтобы улучшить это", — цитирует Слота The Guardian.