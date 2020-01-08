Флетчер подтвердил, что останется на матч с "Брайтоном"

Даррен Флетчер подтвердил, что останется на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье.

Именно Флетчеру была доверена первая команда "Юнайтед" после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера, и Даррен дебютировал в этой роли против "Бернли" в среду вечером.



"Юнайтед" пока не определился со временным тренером на остаток сезона, поэтому после ничьей 2:2 на "Терф Мур" Флетчер поведал, что продолжит руководить первой командой.



"Я поговорил с руководством, и я останусь у руля на матч с "Брайтоном", а затем мы снова посмотрим. Один матч за раз".



"Я сосредоточен на следующем матче и на своей работе. Предстоит многое сделать, и это большая ответственность, поэтому сейчас весь мой фокус лишь на краткосроке, а это матч с "Брайтоном", — цитирует Флетчера The Independent.