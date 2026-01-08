Франк объяснился насчет стаканчика с эмблемой "Арсенала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк объяснил, почему перед матчем против "Борнмута" пил из стаканчика с эмблемой "Арсенала".

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Борнмута", пропустив решающий гол в компенсированное время и укрепившись в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Перед этим матчем Франк был замечен согревающимся напитком в стаканчике с эмблемой "Арсенала", злейшего врага "шпор", однако Томас уверяет, что он просто не обратил на это внимания.



"Я определенно этого не заметил. С моей стороны было бы совершенно глупо сделать это, если бы я знал".



"Немного грустно, когда в футболе приходится объясняться насчет этого. Я бы никогда не поступил так глупо".



"Думаю, мы определенно движемся в неправильном направлении, если нам приходится переживать из-за того, что я держу стаканчик с логотипом другого клуба".



"Конечно, я бы никогда так не поступил. Это крайне глупо", — цитирует Франка talkSPORT.