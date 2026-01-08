Дубля Шешко "Юнайтед" не хватило для победы над "Бернли"

Беньямин Шешко Дубля Беньямина Шешко "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы справиться на выезде с "Бернли — 2:2.

В стартовый состав "бордовых" были возвращены Максим Эстев, Лесли Угочукву, Ганнибал Межбри и Маркус Эдвардс.

Временный наставник "красных дьяволов" Даррен Флетчер смог выпустить с первых минут выздоровевшего капитана Бруну Фернандеша, который заменил Лени Йоро и позволил команде перестроиться на игру в четыре защитника.

Гости достаточно активно начали матч, но уже на 13-й минуте пропустили. Башир Хамфрис выполнял подачу с левого края штрафной, однако случился рикошет от ноги Эйдена Хевена, и мяч полетел в ворота — 1:0.

Вскоре Хамфрис проявил себя уже на противоположном краю поля, головой выбив мяч, летевший в пустые ворота после удара Матеуса Куньи.

В следующей атаке "Юнайтед" все-таки поразил ворота Мартина Дубравки, однако из-за фола на Кайле Уолкере гол Лисандро Мартинеса не был засчитан.

Остаток первого тайма "дьяволы" провели, штурмуя ворота Дубравки, но каким-то чудом "бордовым" удалось сохранить победный счет до перерыва.

В начале второго тайма "Юнайтед" все же восстановил справедливость. Фернандеш сделал передачу низом в штрафную на рывок Шешко, а Беньямин пробил в касание — 1:1.

Гости продолжили оказывать давление и спустя 10 минут вышли вперед. Шешко пробил в касание ногой после прострела Патрика Доргу с левого фланга — 1:2.

Поведя в счете, "Юнайтед" внезапно сбавил обороты и отошел назад. Расплата за это наступила уже на 66-й минуте. Джейдон Энтони на ложном движении ушел от Мартинеса в штрафной и поразил ворота — 2:2.

"Дьяволы" были не в настроении делиться очками, однако сил на финальным штурм им не хватило. Лишь на 85-й минуте вышедший на замену Ши Лейси пробил в крестовину.

Шешко очень вовремя для "Юнайтед" вспомнил, как забивать голы, однако для победы его дубля оказалось недостаточно из-за слабости обороны.

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2026 01:15

Количество просмотров Просмотров: 186

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 08.01.2026 01:24 # dembo
    Чупси 8-ой
    Идите нахой, 6ляди!

    (ответить)

  2. brown-ale 08.01.2026 01:20 # brown-ale
    Команды одного уровня сейчас. Без Шешко было бы совсем грустно.

    (ответить)

  3. narcot 08.01.2026 01:18 # narcot
    02.01.2026 18:31 #
    moneycity

    тот малой зассал и удалил комменты, вроде чтобы его админ не забанил, а декстер орал, что всё заскринил
    (ответить)

    05.01.2026 03:18 #
    dexter

    А манся говорил, что он маленький ЗСУшник, испугался ФСБ и сбежал. Синхронизируйте версии, пиздаболки.


    08.01.2026 01:08 #
    dexter

    Так про фсб он же и придумал.
    (ответить)



    когда фаршированного мандаринами кекстера попускают его пиздежом, попущенный всегда свои слова третьм лицам приписывает)))))

    (ответить)

  4. moneycity 08.01.2026 01:18 # moneycity
    Короче декстер, если это не ты срался с малым насчёт крокуса и не ты угрожал ему фсб и что ip его достанешь, тогда с кем я тебя перепутал? С муфк что ли?

    (ответить)

  5. dembo 08.01.2026 01:17 # dembo
    бля, опять аморим виноват) и схема 3-4-3 тоже виновата была, да, не иначе.
    ничья с самой бездарной на данный момент командой апл, даже волки щас интереснее в моменте играют.

    МЮ наши братики по несчастью)
    у нас какие-то куи с горы решают кому играть в старте и толкают игроков на витрины, мю вцелом погряз в средняковости состава, там кто бы не решал кого и по какой схеме выпускать еще очень далеко от нормальной команды, 3-4 трансфера минимум


    такая блять куйня, когда смотришь на таблицу и понимаешь что ты седня 5-6, а еще 1-2 осечки и ты нахуй со шпорами за топ-15 сражаешься.

    ПОРА ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА, ЕТО ПЕСТЕТС

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: