Дубля Шешко "Юнайтед" не хватило для победы над "Бернли"
Дубля Беньямина Шешко "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы справиться на выезде с "Бернли — 2:2.
В стартовый состав "бордовых" были возвращены Максим Эстев, Лесли Угочукву, Ганнибал Межбри и Маркус Эдвардс.
Временный наставник "красных дьяволов" Даррен Флетчер смог выпустить с первых минут выздоровевшего капитана Бруну Фернандеша, который заменил Лени Йоро и позволил команде перестроиться на игру в четыре защитника.
Гости достаточно активно начали матч, но уже на 13-й минуте пропустили. Башир Хамфрис выполнял подачу с левого края штрафной, однако случился рикошет от ноги Эйдена Хевена, и мяч полетел в ворота — 1:0.
Вскоре Хамфрис проявил себя уже на противоположном краю поля, головой выбив мяч, летевший в пустые ворота после удара Матеуса Куньи.
В следующей атаке "Юнайтед" все-таки поразил ворота Мартина Дубравки, однако из-за фола на Кайле Уолкере гол Лисандро Мартинеса не был засчитан.
Остаток первого тайма "дьяволы" провели, штурмуя ворота Дубравки, но каким-то чудом "бордовым" удалось сохранить победный счет до перерыва.
В начале второго тайма "Юнайтед" все же восстановил справедливость. Фернандеш сделал передачу низом в штрафную на рывок Шешко, а Беньямин пробил в касание — 1:1.
Гости продолжили оказывать давление и спустя 10 минут вышли вперед. Шешко пробил в касание ногой после прострела Патрика Доргу с левого фланга — 1:2.
Поведя в счете, "Юнайтед" внезапно сбавил обороты и отошел назад. Расплата за это наступила уже на 66-й минуте. Джейдон Энтони на ложном движении ушел от Мартинеса в штрафной и поразил ворота — 2:2.
"Дьяволы" были не в настроении делиться очками, однако сил на финальным штурм им не хватило. Лишь на 85-й минуте вышедший на замену Ши Лейси пробил в крестовину.
Шешко очень вовремя для "Юнайтед" вспомнил, как забивать голы, однако для победы его дубля оказалось недостаточно из-за слабости обороны.
"Бернли" – "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
08.01.2026 01:15
Просмотров: 186
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чупси 8-ой
Идите нахой, 6ляди!
(ответить)
Команды одного уровня сейчас. Без Шешко было бы совсем грустно.
(ответить)
02.01.2026 18:31 #
moneycity
тот малой зассал и удалил комменты, вроде чтобы его админ не забанил, а декстер орал, что всё заскринил
(ответить)
05.01.2026 03:18 #
dexter
А манся говорил, что он маленький ЗСУшник, испугался ФСБ и сбежал. Синхронизируйте версии, пиздаболки.
08.01.2026 01:08 #
dexter
Так про фсб он же и придумал.
(ответить)
когда фаршированного мандаринами кекстера попускают его пиздежом, попущенный всегда свои слова третьм лицам приписывает)))))
(ответить)
Короче декстер, если это не ты срался с малым насчёт крокуса и не ты угрожал ему фсб и что ip его достанешь, тогда с кем я тебя перепутал? С муфк что ли?
(ответить)
бля, опять аморим виноват) и схема 3-4-3 тоже виновата была, да, не иначе.
ничья с самой бездарной на данный момент командой апл, даже волки щас интереснее в моменте играют.
МЮ наши братики по несчастью)
у нас какие-то куи с горы решают кому играть в старте и толкают игроков на витрины, мю вцелом погряз в средняковости состава, там кто бы не решал кого и по какой схеме выпускать еще очень далеко от нормальной команды, 3-4 трансфера минимум
такая блять куйня, когда смотришь на таблицу и понимаешь что ты седня 5-6, а еще 1-2 осечки и ты нахуй со шпорами за топ-15 сражаешься.
ПОРА ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА, ЕТО ПЕСТЕТС
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий