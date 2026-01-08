Дубля Шешко "Юнайтед" не хватило для победы над "Бернли"

Дубля Беньямина Шешко "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно, чтобы справиться на выезде с "Бернли — 2:2.

В стартовый состав "бордовых" были возвращены Максим Эстев, Лесли Угочукву, Ганнибал Межбри и Маркус Эдвардс.



Временный наставник "красных дьяволов" Даррен Флетчер смог выпустить с первых минут выздоровевшего капитана Бруну Фернандеша, который заменил Лени Йоро и позволил команде перестроиться на игру в четыре защитника.



Гости достаточно активно начали матч, но уже на 13-й минуте пропустили. Башир Хамфрис выполнял подачу с левого края штрафной, однако случился рикошет от ноги Эйдена Хевена, и мяч полетел в ворота — 1:0.



Вскоре Хамфрис проявил себя уже на противоположном краю поля, головой выбив мяч, летевший в пустые ворота после удара Матеуса Куньи.



В следующей атаке "Юнайтед" все-таки поразил ворота Мартина Дубравки, однако из-за фола на Кайле Уолкере гол Лисандро Мартинеса не был засчитан.



Остаток первого тайма "дьяволы" провели, штурмуя ворота Дубравки, но каким-то чудом "бордовым" удалось сохранить победный счет до перерыва.



В начале второго тайма "Юнайтед" все же восстановил справедливость. Фернандеш сделал передачу низом в штрафную на рывок Шешко, а Беньямин пробил в касание — 1:1.



Гости продолжили оказывать давление и спустя 10 минут вышли вперед. Шешко пробил в касание ногой после прострела Патрика Доргу с левого фланга — 1:2.



Поведя в счете, "Юнайтед" внезапно сбавил обороты и отошел назад. Расплата за это наступила уже на 66-й минуте. Джейдон Энтони на ложном движении ушел от Мартинеса в штрафной и поразил ворота — 2:2.



"Дьяволы" были не в настроении делиться очками, однако сил на финальным штурм им не хватило. Лишь на 85-й минуте вышедший на замену Ши Лейси пробил в крестовину.



Шешко очень вовремя для "Юнайтед" вспомнил, как забивать голы, однако для победы его дубля оказалось недостаточно из-за слабости обороны.



"Бернли" – "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче